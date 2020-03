Coronavirus, si cercano 500 infermieri: rispondono in 9.448

ROMA – L’Italia chiama, gli infermieri rispondono. Al bando della Protezione civile per intervenire nelle aree del Paese in maggiore difficoltà durante la pandemia di Coronavirus hanno ripossto in più di novemila. Se ne cercavano 500.



LEGGI ANCHE: L’appello di Fnopi: “Gli infermieri sono al servizio del Paese, le istituzioni ci sostengano con i fatti”

“L’Italia ha un cuore grande. Ne sono orgoglioso. Si è appena chiuso il bando della Protezione Civile per 500 infermieri disposti a lavorare sul campo per combattere il nuovo coronavirus. Hanno partecipato 9448 donne e uomini, di ogni età e di ogni regione. Grazie. Insieme ce la faremo”. Lo scrive su facebook Roberto Speranza, ministro della Salute.