Violenza sulle donne, la ministra Bonetti: “La relazione madre-figlio va preservata”

MINISTRA BONETTI: CON FAMILY ACT ARRIVA ASSEGNO UNIVERSALE

Denatalita’ e assegno per tutti i nuovi nati, conciliazione lavoro e famiglia, corresponsabilita’ genitoriale. Sono i punti al centro del ‘Family Act” che la ministra delle Pari opportunita’ e della Famiglia, Elena Bonetti, ha illustrato all’agenzia Dire.

Si tratta di una “proposta progettuale multidimensionale. Un collegato istituito nella legge di bilancio, gia’ pronto e al vaglio del Consiglio dei Ministri”. La ministra Bonetti, partendo dai numeri con cui l’Istat ha confermato la denatalita’ italiana ai minimi storici, ha sottolineato come attraverso questa proposta sia finalmente arrivata al cuore delle Istituzioni la “consapevolezza sull’emergenza che la denatalita’ rappresenta“.

Le misure previste sono: “L’assegno universale a partire dal 2021 per tutti i figli, dalla nascita alla vita adulta; per il 2020 sara’ per i nuovi nati; l’entita’ dell’assegno variera’ con il reddito e ci sara’ un coefficiente premiante per il terzo figlio”.

Le misure non saranno “sussidi assistenziali” ha tenuto a sottolineare la ministra che ha anche annunciato “il raddoppio per il contributo all’iscrizione all’asilo nido che arrivera’ fino a 3 mila euro”.

Tra le proposte del ‘Family Act’ “il sostegno alle spese per tutti i percorsi educativi, perche’ l’educazione- ha detto ancora Bonetti– non e’ un fatto privato, e’ cosi’ che costruiamo le pari opportunita’”.

E proprio a questo proposito la ministra ha ricordato che “la legge di bilancio ha finanziato il congedo dei padri a 7 giorni e nel collegato si parla anche di incentivi al lavoro femminile, di valorizzazione della maternita’ nel lavoro e protagonismo delle giovani coppie, anche attraverso il sostegno alle scelte abitative”.