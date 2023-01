Nell’area sportiva Saint-Oyen ultimati i lavori di mitigazione rischio crolli

AOSTA – Un intervento da 550.000 euro, interamente finanziato con fondi statali e ultimato nei tempi previsti. A Saint-Oyen sono terminati i lavori di mitigazione dal rischio di crolli a monte dell’area sportiva in località Pré Neuf. Lo comunica l’assessorato regionale alle Opere pubbliche in una nota.

Nella primavera del 2020, alcuni episodi di crolli di massi sul versante a monte dell’area sportiva avevano determinato la chiusura totale delle infrastrutture. Da lì l’esigenza di intervenire con la costruzione di barriere paramassi deformabili ad assorbimento di energia, a protezione di parte dell’area.

L’intervento è stato progettato sulla base di analisi condotte dalla struttura Attività geologiche con la collaborazione scientifica dell’Università Bicocca di Milano. “È ora nuovamente possibile rendere fruibili le strutture nell’area sportiva di Saint-Oyen che per la Valle del Gran San Bernardo rappresentano importanti funzioni ricreative e turistiche”, spiega l’assessore regionale alle Opere pubbliche Carlo Marzi, sottolineando come l’intervento fosse molto atteso dagli abitanti della zona. E aggiunge: “Alla realizzazione del progetto, curata in tempi stretti da parte della struttura Attività geologiche, è seguito il reperimento dei fondi statali necessari: avviati i lavori nel mese di luglio 2022, l’intervento è stato ultimato il 5 dicembre scorso”.

Sempre nella vallata, proseguiranno gli interventi di mitigazione dei rischio idraulico sul torrente Flassin, nei comuni di Saint-Oyen e Saint-Rhemy-en-Bosses, per circa 950.000 euro, a protezione di un’area ad elevata importanza turistica. I lavori stanno per essere affidati ed inizieranno entro la prossima estate. “Sempre per opere di mitigazione dal rischio idrogeologico sul territorio- dice l’assessore Marzi- nello scorso mese di dicembre la giunta ha destinato risorse per complessivi 1,9 milioni di euro ai comuni di Challand-Saint-Anselme, Pré-Saint-Didier e Verrayes. Questa programmazione integra quella che avevamo già approvato nello scorso mese di aprile a favore dei comuni di Lillianes, Perloz, Pontboset e Saint-Denis”.

Gli interventi sono finalizzati a Challand-Saint-Anselme alla riduzione del rischio di colate detritiche in località Pesan; a Pré-St-Didier alla messa in sicurezza del parcheggio del magazzino delle fontine in località Capoluogo; a Verrayes alla messa in sicurezza di pareti rocciose lungo le strade comunali che portano alle frazioni di Hers, Vallet e Grangeons. I contributi saranno erogati tramite anticipo e a stato di avanzamento lavori: sono previsti 1,3 milioni di euro al Comune di Challand-Saint-Anselme, 432.940,06 euro al Comune di Pré-Saint-Didier e 94.414,27 euro al Comune di Verrayes.