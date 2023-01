Scialpinismo, a febbraio Crévacol ospiterà la Coppa del Mondo giovani

AOSTA – Sarà Crévacol, la località sciistica di Saint-Rhémy-en-Bosses, a ospitare sabato 11 e domenica 12 febbraio la prima tappa della Youth World Cup, il nuovo circuito di Coppa del Mondo riservato agli Under 18 e agli Under 20 organizzato dall’Ismf, la Federazione internazionale dello scialpinismo. La gara sarà integrata con un’iniziativa promozionale per Under 12, Under 14 e Under 16. “Negli ultimi anni vediamo un numero crescente di scialpinisti sul nostro territorio– dice il sindaco di Saint-Rhémy-en-Bosses, Alberto Ciabattoni- e questo ha dato l’idea di portare una gara di alto livello nella valle del Gran San Bernardo. L’obiettivo a medio-lungo termine è di ospitare il circuito dei ‘grandi’”. L’iniziativa è stata presentata nella sala delle conferenze della biblioteca regionale di Aosta.

“Lo scialpinismo sta vivendo un periodo di forte crescita– sostiene l’assessore al Turismo e allo Sport della Regione Valle d’Aosta, Jean-Pierre Guichardaz- e ha un fortissimo valore educativo, perché insegna la fatica, la disciplina, il rispetto dell’ambiente. Sono tutte caratteristiche che fanno buon gioco al posizionamento della nostra regione, molto fragile, piccola e meravigliosa. Puntiamo sulle discipline sportive che hanno visibilità e che siano favorite dai nostri contributi”.

“Questa sarà la prima tappa del circuito– spiega il presidente del comitato valdostano Fisi Asiva, Marco Mosso, che è anche vicepresidente dell’Ismf-. È un appuntamento importantissimo per questa disciplina dal punto di vista sportivo e per lo sviluppo dello scialpinismo nella zona. Ci sono tutte le potenzialità per ospitare un evento di Coppa del mondo, che da quest’anno è seguito da una copertura televisiva a livello europeo e ha un grande ritorno di visibilità”. Il responsabile del comitato organizzatore, Stefano Mottini, ha sottolineato come “di certo alcuni di questi giovani saranno alle Olimpiadi di Milano-Cortina per il debutto dello scialpinismo”.

A Crévacol, gli atleti Under 18 e Under 20 saranno chiamati a misurarsi in una prova individuale, sabato 11 febbraio, e in un vertical, domenica 12 febbraio. Il circuito della Youth World Cup proseguirà con altre due tappe, sabato 18 e domenica 19 marzo a Villars-sur-Ollon, in Svizzera, l’altra dal 23 al 26 marzo in Francia in una località da definire.