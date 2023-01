Atletica, la ‘MezzAosta’ diventa ‘Aosta21K’ con sport e cultura

AOSTA – La MezzAosta diventa Aosta21K. Tornerà a fine maggio la mezza maratona della città di Aosta, che grazie a un accordo con la maratona di Ravenna proverà a crescere sia nel numero degli iscritti, sia negli eventi collaterali. A organizzarla è un comitato guidato dall’Atletica Sandro Calvesi di Aosta. Sia la mezza maratona, sia la gara sui 10.000 metri saranno valide per i titoli regionali valdostani della Fidal. L’Aosta21K è stata presentata nel Salone ducale del municipio. L’assessore al Turismo e allo Sport della Regione Valle d’Aosta, Jean-Pierre Guichardaz, spiega: “Oltre a essere un evento sportivo di altissimo livello, l’Aosta21K sarà una festa, perché la città di Aosta riesce sempre a creare un clima di festa a contorno delle manifestazioni che accoglie”.

Sulla stessa linea il sindaco, Gianni Nuti: “L’obiettivo è di creare un fine settimana a tutto tondo in cui sport, cultura ed enogastronomia stiano a braccetto”.

Il cuore della manifestazione sarà la piazza dell’Arco d’Augusto, che si trasformarà in “piazza del gusto” per far conoscere ad Aosta l’enogastronomia romagnola e quella valdostana, con uno scambio che si ripeterà a Ravenna per la maratona autunnale. Sono previste anche attività collaterali, tra l’Arco d’Augusto e il parco Mario Puchoz, con dimostrazioni di agility dog e i giochi intelligenti dell’associazione Aosta Iacta Est, ideale prologo di GiocAosta.

Eddy Ottoz, bronzo olimpico nei 110 ostacoli e referente dell’Atletica Calvesi, spiega: “Sono attese tra le 4.000 e le 5.000 presenze. Partiremo sabato 27 maggio con una 2 chilometri ludico motoria per scuole e famiglie; domenica 28 maggio si correranno la cinque chilometri ‘Buongiorno Aosta’ che finirà all’interno della Cogne Acciai Speciali, la 10 chilometri e la 21 chilometri.

Stefano Righini, presidente della maratona di Ravenna, conclude: “La nostra manifestazione è cresciuta nelle sue 24 edizioni, in un percorso che abbiamo affrontato tutti insieme come città. Lo scorso anno, la maratona di Ravenna è stata premiata dal Comune come evento dell’anno. Crediamo nell’accordo con Aosta, per portare anche in Valle d’Aosta la filosofia dello sport abbinato a cultura e gastronomia”. Il fine settimana della maratona di Ravenna è in programma sabato 11 e domenica 12 novembre.