Salvini e Giorgetti in pressing su Draghi: “Serve chiarimento, priorità non è legge elettorale”

ROMA – Giancarlo Giorgetti non ritira la minaccia di dimissioni. Parlando alla Camera, con il leader della Lega Matteo Salvini affianco, Giorgetti spiega che “non e’ questione di rimpasto. Ma i problemi sono rilevanti. Se il governo e’ una squadra deve essere una squadra“.

E Salvini aggiunge: “Non ci possono essere ministri che fanno e alleati che disfano”. Ma come mai questa richiesta al governo proprio mentre si arriva a un accordo sul Quirinale? “Noi siamo contentissimi di com’e’ finita. Ma se c’e’ una crisi aziendale non puo’ essere colpa di Giorgetti che tre anni fa non c’era. Se comincia questo gioco qui… Le cose vanno tarate”, risponde Giorgetti. Che aggiunge: “Vedo che Letta si preoccupa della legge elettorale proporzionale. Cominciamo bene…”.

Salvini piu’ esplicito: “Io conto che da giovedi’ ci siano tutti i chiarimenti necessari: sicuramente la priorita’ non e’ la legge elettorale, come dice il nostro alleato di governo”.