Quirinale, sarà Mattarella bis? Sui social intanto è pioggia di meme

ROMA – Dopo 7 fumate nere, oggi potrebbe essere il giorno giusto per eleggere il nuovo presidente delle Repubblica. Nuovo si fa per dire, visto che le forze di maggioranza hanno raggiunto sì l’intesa, ma sul Capo di Stato uscente. Da Salvini a Renzi, da Berlusconi a Conte sono tutti concordi, tranne lui: Sergio Mattarella. Lo aveva detto in ogni occasione possibile che non avrebbe voluto fare il bis e, invece, sembra proprio che la strada sia questa.

LEGGI ANCHE: Quirinale, Mattarella può fare record di voti e superare Pertini

Quirinale, ‘Ritornerai’ di Lauzi per Mattarella il favorito

MATTARELLA BIS, SCATTA L’IRONIA SUI SOCIAL

E allora sui social c’è chi lo immagina parlare alla nazione legato con una fune alla sua poltrona e chi dare fuoco alle Camere con gli occhi, mentre i notiziari titolano “Mattarella scioglie letteralmente le Camere”. Non mancano poi le citazioni cinematografiche, con il Capo dello Stato in veste Manuel Fantoni di ‘Borotalco‘, mentre si imbarca su un ‘cargo che batteva bandiera liberiana’. O con la lupara in mano al posto di Carlo Craccolo, suocero inferocito nella scena finale di ‘Tre uomini e una gamba’.

C’è infine chi ironizza sulla possibilità, paventata ieri sera da Salvini e Conte, di un presidente donna, postando una foto di Mattarella con una folta e lunga criniera bionda.

LEGGI ANCHE: Quirinale, Salvini e Conte al lavoro per una donna: ma Belloni è già ‘bruciata’