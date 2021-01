Covid, 13.574 nuovi casi nelle ultime 24 ore. I morti sono 477

ROMA – Sono 13.574 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 268.750 test (molecolari e antigenici) effettuati. Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono morte 477 persone per il coronavirus. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute.