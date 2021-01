Arabia Saudita, Renzi: “Parliamo del futuro dell’Italia, non di diversivi”

ROMA – “L’Italia si sta giocando il futuro, perche’ in queste ore la crisi di governo deve decidere sui 200 miliardi di euro del recovery plan, sui vaccini, posti di lavoro, scuole e che ha idee come Italia Viva porta queste idee al tavolo, chi non ne ha usa i diversisi. Il diversivo è l’aggressione personale, la simpatia, il carattere. Il diversivo di oggi è la conferenza internazionale a Riad. Bene, io prendo l’impegno pronto a discutere con tutti i giornalisti in conferenza stampa dei miei incarichi internazionali, delle mie idee sull’Arabia Saudita, del futuro della Pace di Abramo. Del Medio Oriente, degli accordi di Aiula, di tutto. Ma lo facciamo la settimana dopo la crisi di governo. Adesso, per piacere è del futuro dell’Italia, non del futuro dei sauditi che stiamo discutendo, e per questo noi continuiamo a parlare di scuole, vaccini, posti di lavoro, non di diversivi”. Lo dice Matteo Renzi in un video sui social.

