Arabia Saudita, Verdi contro Renzi: “Devastazione ambientale, nessun diritto… Questo è ‘Rinascimento’?”

ROMA – “Renzi a Riad con il discusso principe saudita Bin Salman ha parlato di Rinascimento in relazione ai progetti che la Future invenstment iniziative attraverso le società di riferimento come Neom e The Read Sea Development vogliono realizzare: cosa c’entra il Rinascimento con la realizzazione sulle coste del Mar rosso in un’area marina protetta e incontaminata di 22 resort su 22 isole, di un aeroporto da 1 milione di passeggeri l’anno e della costruzione di una città, che si chiamerà ‘The Line’, da oltre 1 milione di abitanti lunga 172 km voluta dalla società Neom di cui è presidente del consiglio di amministrazione il principe saudita Bin Salman?”. Lo dichiara il coordinatore dei Verdi Angelo Bonelli.

“Sia The Read Sea Development che Neom fanno parte del fondo sovrano dell’Arabia Saudita Pif (pubblic investment fund ) che in modo legittimo ma non condivisibile, stanno realizzando progetti di grande trasformazione e di aggressione alle risorse naturali con una grande operazione comunicativa di green washing“, spiega Bonelli.

“Chi protesta in Arabia Saudita- continua l’esponente dei Verdi- viene arrestato, i dissidenti muoiono in carcere, e perseguitati come nel caso Loujain al-Hatloul attivista per i diritti delle donne condannata a 5 anni o fatti a pezzi come nel caso del giornalista Jamal Kashoggi del ‘Washington Post’”.

La democrazia, la difesa dell’ambiente e dei diritti umani “dovrebbero essere il faro di politici illuminati che hanno a cuore il futuro del nostro pianeta, domani presenteremo un dossier sui progetti impattanti sull’ambiente che i fondi sovrani controllati dal regno dell’Arabia Saudita vogliono realizzare e che il senatore Matteo Renzi dovrebbe smettere di sostenere“, conclude Bonelli.

