Tg Lazio, edizione del 29 gennaio 2021

COVID, IPPOLITO: VIRUS QUARTA CAUSA DI MORTE IN ITALIA

“Il virus oggi è la quarta causa di morte in Italia. Ma ancora non sappiamo perchè nel nostro Paese abbiamo avuto così tanti decessi”. Lo ha detto il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito, durante la presentazione del libro ‘Il senso dell’insieme’ che ripercorre le tappe di questo anno. Esattamente un anno fa, il 29 gennaio 2020, allo Spallanzani furono ricoverati i primi due pazienti cinesi affetti dal Covid-19. “Tutti temiamo la terza ondata come accadde con l’influenza spagnola- ha aggiunto Ippolito- ma la verità è che nessuno sa se ci sarà o no”.

ROMA METROPOLITANE, LIQUIDATORE: SANARE ENTRO MARZO O SOCIETÀ CHIUDE

Il cronoprogramma per salvare Roma Metropolitane è strettissimo. Se entro marzo la società non sarà sanata, con l’approvazione di tutti i bilanci e l’uscita dalla fase di liquidazione, la liquidità in cassa sarà conclusa, gli stipendi non potranno essere pagati e la società di fatto rischierà la chiusura o il fallimento. L’allarme è stato lanciato questa mattina dal liquidatore di Roma Metropolitane, Andrea Mazzotto, nel corso della commissione capitolina Mobilita’. Entro poche ore, dunque, sarà necessario approvare in giunta i bilanci 2016, 2017 e 2018. Subito dopo bisogna approvare il piano di ristrutturazione della società, che contiene la modifica della struttura aziendale e la mission. Infine servirà l’approvazione del nuovo contratto di servizio.

TRASPORTI, RAGGI PRESENTA 10 NUOVI BUS PER LINEE 046 E 047

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha presentato questa mattina a Tor Vergata 10 nuovi autobus che andranno in servizio in strada nelle zone di Anagnina, Grotte Celoni, Giardinetti, Torrenova, Cinecitta’ est e Romanina, collegando in modo circolare le linee metro A e C. “Serviranno il deposito di Tor Vergata e quindi il quadrante est, rafforzando le linee 046 e 047- ha spiegato Raggi- Fanno parte del piano di rinnovamento della flotta. Entro fine mandato saremo arrivati a circa 900 bus. Quest’anno, poi, ne arriveranno anche 100 ibridi con vetture corte”.

PITTERI: SARÀ 2021 DIFFICILE, FATTURATO DIMEZZATO PER AUDITORIUM

Il settore dello spettacolo e della musica dal vivo “serve a dar da mangiare a moltissime persone. Quindi sarà un 2021 difficile”. A lanciare l’allarme Daniele Pitteri, amministratore delegato di Fondazione Musica per Roma, che gestisce l’Auditorium Parco dela Musica. Pitteri ha spiegato come la pandemia abbia pesato sul fatturato dello scorso anno: “Nel 2019 è stato di 26 milioni, nel 2020 di 14, si è dimezzato” ha detto, aggiungendo che “l’Auditorium costa 10 milioni di euro l’anno per tenerlo chiuso”. Pitteri ha quindi evidenziato come “le infrastrutture digitali sono un elemento fondamentale che dovrà accompagnarsi nella modalità di fruizione della musica”.