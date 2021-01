Hamilton Mourão: “Private investments are vital for the prosperity of the bioeconomy”

By Bianca Oliveira

In the session “Financing the transition from the Amazon to a sustainable economy”, promoted by the World Economic Forum this Wednesday (27), Brazil vice president, Hamilton Mourão, affirmed that the sustainable future of the Amazon depends on the expansion of the bioeconomy.

“This will become reality only with the participation of the private sector. We know that the current investment conditions in the region are not ideal due to the lack of infrastructure. Our government is committed to promoting an attractive business environment and boosting sectors of the economy, “said Mourão.

In his speech, the vice president highlighted some actions aimed at preserving and developing the region, such as “Operation Green Brazil 2”, which works to combat outbreaks of fire and illegal deforestation; a new initiative by the Ministry of Economy called “New Green Project for the Amazon”, which is being developed to boost private financing in the region; in addition to the National Council for the Legal Amazon. (Conselho Nacional da Amazônia Legal).

Regarding fires and deforestation in the forest, Mourão said that Brazil worked non-stop to combat the problem, but admitted that the actions “were not enough”. According to a survey by the National Institute for Space Research (INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), the rate of deforestation in 2020 showed an increase of 9.5% in relation to the previous year, the highest in the last 12 years.

With the economic and social difficulties that governments have faced, private investments have become even more important for the sustainable development of the region.

“It’s crucial that private businesses take the lead and finance research and scientific programs for the region. Governments, especially in the post pandemic economic scenario will not have available surplus to direct large sums to this kind of activity”, said the vice president.

Il futuro sostenibile dell’Amazzonia dipende dall’espansione della bioeconomia: lo ha affermato il vicepresidente del Brasile, Hamilton Mourão, nel corso della conferenza ‘Finanziamento della transizione dall’Amazzonia a un’economia sostenibile’, promossa in settimana dal World Economic Forum.



Questo obiettivo “diventerà realtà solo attraverso la partecipazione del settore privato” ha detto Mourão. “Sappiamo che le attuali condizioni di investimento nella regione non sono ideali a causa della mancanza di infrastrutture. Il nostro governo è impegnato a rendere appetibile il Paese per gli investitori e a rafforzare i settori dell’economia”.



Nel suo intervento, il vicepresidente ha evidenziato alcune azioni volte a preservare e sviluppare la regione, come l’Operazione ‘Verde Brasil 2’, finalizzata a combattere incendi e deforestazione illegale. Oltre a ciò, il ministero dell’Economia ha lanciato un’iniziativa, ‘Novo Projeto Verde da Amazonia’, che si sta sviluppando per aumentare i finanziamenti privati nella regione, al di là del lavoro svolto dal Conselho Nacional da Amazonia Legal.



Per quanto riguarda gli incendi e la deforestazione, Mourão ha sostenuto che il Brasile ha lavorato senza sosta per combattere il problema, ammettendo tuttavia che questi interventi “non sono stati sufficienti”. Secondo un’indagine dell’Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), il tasso di deforestazione nel 2020 ha mostrato un aumento del 9,5 per cento rispetto all’anno precedente, il più alto degli ultimi 12 anni.



Con le difficoltà economiche e sociali che i governi hanno dovuto affrontare, gli investimenti privati sono diventati ancora più importanti per lo sviluppo sostenibile della regione.

Il vicepresidente ha concluso: “È fondamentale che le imprese private assumano la guida e finanzino la ricerca e i programmi scientifici nella regione. I governi, soprattutto nello scenario economico post-pandemia, non avranno a disposizione surplus di fondi per destinare ingenti somme a questo tipo di attività”.



O painel “Financiando a transição da Amazônia para uma economia sustentável”, promovido pelo Fórum Econômico Mundial nesta quarta-feira (27), contou com a participação do vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, que afirmou que o futuro sustentável da Amazônia depende da ampliação da bioeconomia.

“Isso será realidade apenas com a participação do setor privado. Sabemos que as condições atuais de investimento na região não são as ideais pela perspectiva de falta de infraestrutura. Nosso governo está empenhado em promover um ambiente de negócios atrativo e impulsionando setores da economia”, afirmou Mourão.

Em seu discurso, o vice-presidente ressaltou algumas ações voltadas à preservação e desenvolvimento da região, como a “Operação Verde Brasil 2”, que atua no combate aos focos de incêndio e ao desmatamento ilegal; uma nova iniciativa do Ministério da Economia chamado “Novo Projeto Verde da Amazônia”, que estaria sendo desenvolvido para impulsionar o financiamento privado na região; além do Conselho Nacional da Amazônia Legal.

Sobre os incêndios e o desmatamento na floresta, Mourão disse que o Brasil trabalhou sem parar para combater o problema, mas admitiu que as ações “não foram suficientes”. Segundo levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), a taxa de desmatamento de 2020 mostrou um aumento de 9,5% em relação ao ano anterior, a maior dos últimos 12 anos.

Com as dificuldades econômicas e sociais que os governos têm enfrentado, os investimentos privados tornam-se ainda mais importantes para o desenvolvimento sustentável da região.

“​É crucial que o setor privado tome a dianteira no financiamento de pesquisas e programas científicos. Governos, especialmente no cenário de economia pós-pandêmica, não terão superávits disponíveis para direcionar grandes quantias para este tipo de atividades”, disse o vice-presidente.