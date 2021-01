Ducati lancia un nuovo monopattino elettrico più potente e compatto

BOLOGNA – Motore più potente, luci a led e una app pensata come un “garage virtuale“, in modo da tenere sempre sotto controllo le condizioni del mezzo. Da lunedì prossimo, 1 febbraio, sarà così sul mercato il nuovo monopattino elettrico firmato Ducati, sviluppato in licenza da MT Distribution. Il PRO-I EVO è l’ultimo nato della gamma di micro-mobilità elettrica della Rossa di Borgo Panigale ed è appunto l’evoluzione del PRO-I Plus, uno dei prodotti più venduti della sua gamma nel 2020. Il monopattino è dotato di un motore più potente da 350W, per essere più reattivo in partenza e in salita. Ha una batteria da 280 Wh e display led a colori. A led sono anche le luci per circolare di notte o in situazioni di visibilità ridotta. Il monopattino “è leggero e compatto– spiega ancora Ducati- è possibile chiuderlo senza alcuno sforzo grazie al nuovo sistema migliorato, che ne rende agevole l’utilizzo combinato con mezzi pubblici e privati”. Rinnovato anche il sistema di chiusura con un meccanismo anti-vibrazioni.

La novità principale però è l’introduzione di una app integrata, sviluppata da Italdesign, azienda come Ducati del Gruppo Volkswagen. L’app “è pensata come un vero e proprio ‘garage virtuale’- spiega l’azienda- da cui accedere ai servizi di assistenza tecnica” e con cui “rimanere costantemente aggiornati sulle principali funzioni e prestazioni del mezzo, come il livello di carica della batteria, la distanza percorsa e l’ultima posizione nota del veicolo”. L’acquisto del monopattino include un anno di assicurazione Axa. Il mezzo sarà disponibile dall’1 febbraio nei concessionari e nell’e-shop Ducati, nei negozi e nei principali store online di elettronica di consumo e specializzati.

LEGGI ANCHE: Fumata bianca dall’incontro tra Riders Bologna e MyMenu sui contratti subordinati