Covid, Johnson & Johnson presenta un vaccino monodose: efficace al 66%

ROMA – Efficace nel 66 per cento dei casi con una sola dose, senza bisogno di richiamo: sono i dati diffusi oggi dalla multinazionale americana Johnson & Johnson, relativi al suo nuovo vaccino contro il Covid-19. In una nota si riferisce che a produrre il farmaco è una sussidiaria con sede in Olanda, la Janssen. Secondo il quotidiano inglese The Guardian, test sono stati condotti anche nel Regno Unito e il governo di Londra ha già acquistato 30 milioni di dosi. L’Unione Europea ne avrebbe invece ordinate 400 milioni.

LEGGI ANCHE: Vaccino, Astrazeneca pubblica contratto con Ue. Von Der Leyen: “Chiediamo chiarezza”

Secondo Johnson & Johnson, negli Stati Uniti i test contro il nuovo coronavirus hanno mostrato un’efficacia del 72 per cento. Il dato globale scenderebbe al 66 per cento tenendo conto delle prove effettuate in tre continenti, rispetto a più varianti di Covid-19.