Rosato (Iv): “Nessun veto su Conte, è lui che lo ha messo”

ROMA – “Sì, sono fiducioso che si possa uscire dalla crisi, iniziando a parlare di come risolvere i problemi di questo Paese, che non sono legati ai nomi ma alla crisi economica, sanitaria e educativa”. Con queste parole il coordinatore nazionale di Italia Viva Ettore Rosato risponde alla domanda di Affaritaliani.it se sia fiducioso sulla possibilità che la crisi si possa risolvere evitando così le elezioni anticipate.

“Al capo dello stato abbiamo detto che vogliamo fare prestissimo, ma con chi ci sta a fare un patto di legislatura” con priorità e temi precisi da affrontare. “Per noi è essenziale sapere quale è il progetto sul paese. Non abbiamo nessun veto ne’ preclusione verso nessuno e nessuno significa che non lo abbiamo nemmeno su Conte. Non c’è stato, in questi mesi, mai un momento in cui abbiamo detto c’è un veto su conte, anzi è stato lui che lo ha messo su di noi“, aggiunge Rosato a RaiNews24.

LEGGI ANCHE: Da Renzi no a Conte, sì a un mandato esplorativo