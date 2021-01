Performance teatrali a sorpresa nei cortili delle scuole d’infanzia bolognesi

BOLOGNA – Uno spettacolo teatrale nel cortile dei nidi e delle scuole dell’infanzia di Bologna, dove i piccoli spettatori possono seguirlo in tutta sicurezza dietro le vetrate del loro istituto. Si chiama ‘Al di là del vetro’ l’iniziativa de La Baracca del teatro Testoni Ragazzi di Bologna, che da questa mattina e per tutta la prossima settimana, porterà due attrici della compagnia negli spazi esterni di alcune scuole bolognesi, regalando un momento di svago (a sorpresa) ai bambini.

I piccoli potranno assistere attraverso le vetrate delle loro sezioni a una breve performance teatrale, che sarà un estratto di ‘Cornici’, nuovo spettacolo de La Baracca-Testoni Ragazzi dedicato al pubblico dai due ai cinque anni e ancora in corso di produzione. L’iniziativa della compagnia teatrale rientra tra le proposte dello Small size network, associazione internazionale per le arti performative dedicate al pubblico da zero a sei anni, che da oggi a domenica ha indetto gli ‘Small size days’, ossia delle giornate dedicate alla cultura per la prima infanzia. La pandemia da Covid-19 “ha avuto impatti immediati sulla vita di tutte e tutti, ma sicuramente la prima infanzia è una delle fasce d’età più colpite dagli effetti sociali generati dall’emergenza- spiega il teatro Testoni ragazzi- le bambine e i bambini fino e quattro anni, in particolare i nati tra il 2019 e il 2020, hanno avuto molte meno occasioni di vivere i rapporti fuori dal nucleo domestico, di giocare e relazionarsi fra pari, ma anche di accedere a una piena vita familiare, ad esempio visitando i nonni, in un periodo determinante della crescita”.

