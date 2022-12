Morto il musicologo Guido Zaccagnini, voce di Rai Radio3

ROMA – È morto a 70 anni il musicologo Guido Zaccagnini, voce di Rai Radio3. “Leggeva sempre, anche quando le pause fra le dirette erano brevissime. E in quella stessa, breve attesa riusciva anche a strappare un sorriso. Guido Zaccagnini era rigoroso e divertente, insieme. Alla radio, le storie che ci ha raccontato e la musica che ci ha insegnato a capire”, il saluto su Twitter dell’emittente. Zaccagnini, che da tempo conduceva programmi musicali per Rai Radio3, è stato anche docente di storia della musica al Conservatorio di Perugia e alla facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Roma Tre. Ha inoltre scritto per molte testate e riviste specializzate, oltre ad aver curato e tradotto i libri “La generazione romantica”, di Charles Rosen, e “Su Beethoven”, di Maynard Solomon.

