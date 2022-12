Tunnel del Monte Bianco, dall’1 gennaio 2023 le tariffe aumentano del 7,36%

COURMAYEUR- Dall’1 gennaio 2023 scatterà l’aumento del 7,36% delle tariffe del tunnel del Monte Bianco per il transito dei mezzi leggeri e pesanti. Lo ha deciso la commissione intergovernativa del traforo. La percentuale di aumento corrisponde al tasso medio di inflazione maturato in Italia e in Francia nel periodo che va dall’1 settembre 2021 al 31 agosto 2022. Lo stesso aumento riguarderà anche il traforo del Fréjus.

CORSA SEMPLICE DALL’ITALIA COSTERÀ 52,30 EURO PER LE AUTO

Per quanto riguarda il Monte Bianco, la corsa semplice dall’Italia costerà 52,30 euro per le auto, 34,60 euro per le moto, 190 euro per i mezzi pesanti a due assi e 381,90 per quelli a tre o più assi.

