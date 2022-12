Nasconde i buoni postali nel camino, ma la moglie lo accende: 20mila euro in fumo

ROMA – Pensava che nessun ladro avrebbe mai trovato il suo tesoro nel camino, ma non aveva fatto i conti con la moglie. E così 20mila euro in buoni postali sono andati in fumo. È successo a Roma, nel quartiere Monteverde. Protagonista della triste vicenda, raccontata a Il Messaggero, un signore che ogni anno era solito spostare i buoni postali dal camino in un altro posto sicuro della casa prima che venisse messo in funzione. Questa volta però il suo stratagemma non ha funzionato e l’amata consorte, ignara di tutto, ha acceso il fuoco trasformando in cenere la fortuna di famiglia. “Quando ho visto le fiamme, stavo per svenire”, ha dichiarato l’uomo.

