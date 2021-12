La mamma coraggio Laura Massaro tra le icone del 2021 scelte dal Corriere della Sera

ROMA – “Pioniere, creative, influencer, rivoluzionarie, resilienti, anticonformiste. Ecco le nostre donne del 2021. Un mosaico di vite straordinarie, raccontate per voi dai giornalisti e dalle giornaliste del Corriere”. È così che lo storico quotidiano presenta le donne icone dell’anno che tra qualche giorno finirà. Tra i nomi di studiose, politiche, sportive, artiste figura anche lei, la romana Laura Massaro, mamma di un bambino adolescente, diventata icona di tutte quelle donne che denunciano violenza e vedono sottrarsi i figli con l’accusa di alienazione parentale.



Icona delle mamme coraggio, raccontate dall’agenzia Dire in un’inchiesta dedicata, con la fondazione del Comitato madri contro la violenza istituzionale è diventata promotrice di una denuncia pubblica contro quanto accade nei tribunali italiani su donne e bambini in nome di perizie che ancora riconoscono l’alienazione parentale. Nella motivazione il ‘Corriere della sera’ riporta: “È grazie al suo coraggio e alla sua tenacia se oggi i casi delle madri cui vengono strappati i figli in nome della bigenitorialità, anche quando il padre è violento, hanno trovato spazio sui media”.