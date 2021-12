Tamponi gratuiti per i consiglieri comunali di Napoli prima del Consiglio

NAPOLI – Tamponi gratuiti per i consiglieri comunali di Napoli. Le somministrazioni sono state effettuate nella mattinata di ieri nella sala dei Baroni del Maschio Angioino, in vista della seduta di oggi del Consiglio comunale. La misura è stata disposta prendendo atto “delle mutate condizioni relative alla diffusione del Covid e delle conseguenti, nuove, disposizioni normative anche in merito all’effettuazione dei tamponi molecolari”, si legge nella nota inviata a consiglieri e personale di supporto a firma del responsabile dell’area del Consiglio e della presidente dell’Assise.



Presente ieri una unità mobile dell’Asl Napoli 1 Centro disponibile per l’effettuazione di tamponi molecolari. In apertura della seduta di oggi, la consigliera Alessandra Clemente (Misto) ha annunciato un ordine del giorno a sua firma con il quale chiederà al sindaco Gaetano Manfredi di “moltiplicare i punti di somministrazione dei tamponi molecolari gratuiti per i cittadini, garantendo così per tutti i livelli di sicurezza minimi in un momento di accentuazione delle criticità connesse al contagio da Covid-19″.



Sulla vicenda dei tamponi effettuati dall’Asl, Sergio D’Angelo (Napoli Solidale Europa Verde) ha detto in aula che “è singolare che un consigliere sia risultato positivo e si sia potuto regolarmente tenere il Consiglio comunale: serve lo stesso rigore che viene richiesto in altri contesti”.