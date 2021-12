La variante Omicron arriva in Valle d’Aosta: accertati i primi due casi

AOSTA – Anche in Valle d’Aosta sono stati rilevati i primi due casi di variante Omicron. Lo ha annunciato l’assessore alla Sanità e Politiche sociali della Regione Valle d’Aosta, Roberto Barmasse, durante la conferenza stampa di fine anno del governo valdostano. “Si tratta di un uomo di mezza età e di una donna di giovane età”, precisa l’assessore, ricordando che siamo davanti “ad una variante molto infettiva e per questo la velocità di somministrazione delle terze dosi è fondamentale in questo momento per poter cercare di ridurre al minimo l’impatto di questa pandemia sulla società”.

Riguardo all’andamento della campagna vaccinale, Barmasse si definisce nel complesso soddisfatto: “È stato uno sforzo organizzativo enorme e lo è ancora”, afferma, sottolineando che “la somministrazione delle terze dosi sta andando molto bene, siamo tra le regioni che stanno sfruttando al massimo la somministrazione di vaccini da parte del commissariato”. Anche l’estensione della vaccinazione ai bambini under 12, in Valle, “ha avuto per il momento una risposta soddisfacente”, conclude Barmasse, anche grazie al lavoro svolto “dai pediatri che ci stanno dando una mano vaccinando negli ambulatori e negli hub”.