Sci, l’azzurro Dominik Paris nella storia: vince la sesta discesa libera sulla Stelvio

(Foto dal profilo Instagram di Dominik Paris)

ROMA – Dominik Paris in discesa libera verso la storia. L’altoatesino compie una nuova impresa sulla Stelvio, la pista che ama e dove tutto è cominciato il 29 dicembre del 2012, quando arrivò il primo dei suoi venti successi in carriera. Tra il 2017 e il 2019 ci ha vinto altre cinque volte, quattro successi in discesa ed uno in superG, diventando così l’unico atleta al mondo ad aver vinto consecutivamente cinque gare sulla stessa pista. Questa è la settima vittoria per il 32enne a Bormio, la sesta in discesa. Paris firma una discesa strepitosa, chiusa in 1:54.63 con un vantaggio di 24 centesimi sullo svizzero Marco Odermatt. Terzo l’altro elvetico Hintermann.

“NON SO COME HO FATTO”

“Non so come ho fatto, ho dato il massimo, sapevo di dover dare tutto e l’ho fatto“. Questo il commento a caldo di Dominik Paris, appena terminata l’impresa in discesa libera sulla “sua” Stelvio. “Su questa pista mi sento sempre bene, sicuro. Il SuperG? Beh speriamo… Spero di crescere e migliorare ancora verso Pechino, certo, la fiducia c’è e speriamo che cresca ancora”, ha dichiarato l’altoatesino.

IL RECORD DI DOMINIK

La sesta vittoria in discesa libera (la settima considerato anche un SuperG) di Dominik Paris sulla Stelvio a Bormio entra nella storia dello sci. Mai nessuno era riuscito in discesa a vincere così tanto sulla stessa pista: lo svizzero Didier Cuche era fermo a quota cinque sulla Streif di Kitzbuhel. Lo stesso record lo condividono in altre specialità il norvegese Aksel Lind Svindal, vincitore di sei SuperG a Lake Louise, lo statunitense Ted Ligety, sei giganti conquistati a Kranjska Gora, e l’austriaco Marcel Hirscher, a quota sei in gigante sulla Gran Risa, in Alta Badia.