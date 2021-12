Italia pigliatutto ai Globe Soccer Awards. Mbappé giocatore dell’anno

ROMA – L’Italia ha fatto il pieno di riconoscimenti ai Globe Soccer Awards, premi annuali conferiti dall’organizzazione Globe Soccer a Dubai. La Nazionale azzurra campione d’Europa è stata premiata come migliore selezione dell’anno e ha trascinato i suoi protagonisti: da Donnarumma miglior portiere, a Bonucci miglior difensore, fino a Roberto Mancini allenatore dell’anno.

LEGGI ANCHE: Mancini: “In Qatar l’Italia ci sarà. Joao Pedro in Nazionale? Ha grandi qualità”

Robert Lewandowski, dopo la polemica assegnazione del Pallone d’oro a Messi, è riuscito a non vincere nemmeno il premio come giocatore dell’anno, che è andato a Kylian Mbappé. Al bomber polacco hanno dato quello come miglior marcatore, il Premio Diego Armando Maradona. Migliore squadra dell’anno il Chelsea campione d’Europa.