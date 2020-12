Covid, 8.585 contagi. Cala il tasso di positività, al 12,4%

ROMA – Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati registrati 8.585 nuovi casi di infezione da coronavirus a fronte di 68.681 tamponi effettuati. Il tasso dei positivi sui tamponi passa così al 12,4% dal 14,9% rilevato ieri. In aumento i decessi, 445 oggi contro i 298 di ieri, e in diminuzione di 15 unità le terapie intensive: 167 gli ingressi nel giorno, per un totale di 2.565 ricoveri. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute.

