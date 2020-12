Per Artribune il Castello Miramare è il miglior museo d’Italia

TRIESTE – Il castello di Miramare di Trieste, il maniero bianco a picco sul mare, è stato nominato “il miglior museo italiano” da Artribune, testata che si occupa di arte e cultura contemporanea. La notizia è stata annunciata dall’ufficio stampa del castello e del parco di Miramare. La classifica con il “Best of 2020” ha preso in esame vari settori: artisti, curatori, musei, progetti, citta’ e politica. Questa la motivazione alla base della scelta: “Nonostante la crisi dei musei e il lockdown- si legge in una nota- le attività del castello di Miramare di Trieste non si sono fermate. Il museo diretto da Andreina Contessa ha scelto la data simbolica del 2 giugno per ricominciare ad accogliere i visitatori. E i risultati non sono mancati: sono stati quasi 1700 infatti coloro che hanno scelto di trascorrere il giorno della Repubblica nel maniero. Tante le attività programmate per continuare a mantenere un rapporto vivo e costante con il proprio pubblico”.