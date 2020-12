Vigile del fuoco muore folgorato durante un intervento nel sassarese

CAGLIARI – Il vigile del Fuoco Tonello Scanu è morto folgorato questa mattina a Nulvi, nel sassarese, durante un intervento di emergenza per ripristinare un cavo della linea elettrica divelto a causa dei forti venti.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Prefetto Laura Lega, il seguente messaggio: “Con profonda tristezza ho appreso la notizia dell’incidente nel quale, durante un intervento operativo in provincia di Sassari, ha perso la vita il Vigile del Fuoco Coordinatore Tonello Scanu. Nell’esprimere a lei e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la mia solidale vicinanza in questo doloroso momento, la prego di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio”.

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, esprime il cordoglio alla famiglia del vigile del fuoco coordinatore Tonello Scanu. “Sono vicina a tutte le donne e gli uomini del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco – dichiara il ministro Lamorgese – per la gravissima perdita di un collega in servizio, ringraziandoli ancora una volta per la loro preziosa attivita’ a servizio dei cittadini nelle diverse emergenze sui territori, che svolgono con professionalità e sacrificio, anche mettendo a rischio la loro incolumità personale”.

“In questa terribile circostanza, anche a nome di tutto il Consiglio regionale, esprimo ai familiari e a tutto il Corpo dei Vigili del fuoco la mia vicinanza e il mio sincero cordoglio. Tale sacrificio costituisce un’ulteriore testimonianza dell’impegno generoso dei Vigili del fuoco sempre al fianco delle nostre comunita’”, ricorda il presidente del Consiglio regionale sardo, Michele Pais.

“È con grande dolore che la famiglia dei #vigilidelfuoco chiude questo anno. Il Capo Dipartimento Laura Lega e il Capo del Corpo Fabio Dattilo si stringono alla famiglia e ai colleghi di Tonello Scanu, che ha perso la vita stamattina a Nulvi (SS) durante un intervento di soccorso”, hanno scritto i Vigili del fuoco su Twitter.

“Cordoglio per la morte di Tonello Scanu, il vigile del fuoco che questa mattina ha perso la vita a Nulvi (SS) mentre metteva in sicurezza un palo della linea elettrica danneggiato dal maltempo. Mi stringo attorno alla sua famiglia e al corpo nazionale dei vigili del fuoco”. Così la ministra del lavoro e del welfare Nunzia Catalfo.