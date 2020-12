Terremoto vicino Zagabria, brusco risveglio per i triestini

TRIESTE – Brusco risveglio per molti triestini questa mattina, che hanno percepito nettamente una scossa sismica, alle 6.28. Il terremoto si è verificato in Croazia, a pochi chilometri dalla capitale Zagabria, duramente colpita lo scorso marzo da un altro sisma, più forte, con danni ingenti, e con 27 feriti e una persona deceduta. Questa volta la magnitudo è stata di 5.2 della scala Richter, seguita da una scossa di assestamento poco prima delle 8, questa volta di magnitudo 4.8. L’epicentro è stato localizzato a dieci chilometri di profondità. Al momento non ci sarebbero feriti.