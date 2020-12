Il Nord Italia si sveglia sotto la neve, da Milano al Friuli

ROMA – Mattina imbiancata per tantissimi italiani: al risveglio hanno trovato la neve, da Milano a Bergamo e Cremona. I fiocchi sono caduti abbondantemente anche in Trentino e Friuli. Per la giornata di oggi si prevedono “nevicate in pianura su Lombardia e poi su Emilia occidentale e localmente su alcune aree pianeggianti del Triveneto come nel vicentino, nelle zone zone intorno a Pordenone, Udine e Gorizia. in seguito il tempo inizierà severamente a peggiorare anche al Centro ed in seguito anche su alcuni angoli del Sud”, spiega ilmeteo.it.

Oggi, 28 dicembre, è contrassegnato di arancione e molti sono pronti per uscire di casa per andare a lavoro. Ma come guidare sulla neve? I consigli dell’Aci.

Libera interamente l’auto e non solo i finestrini dalla neve;

Tieni accese le luci per renderti più visibile sulla strada;

Mantieni una velocità ridotta, usando marce basse per evitare il più possibile le frenate. Prediligi, piuttosto, l’utilizzo del freno motore;

Evita manovre brusche e sterzate improvvise;

Accelera dolcemente e aumenta la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede;

Ricorda che in salita è essenziale procedere senza mai arrestarsi. Una volta fermi è difficile ripartire e la sosta forzata della tua auto può intralciare il transito degli altri veicoli;

Parcheggia correttamente la tua auto in maniera che non ostacoli il lavori dei mezzi sgombraneve;

Presta particolare attenzione ai lastroni di neve che, soprattutto nella fase di disgelo, si possono staccare dai tetti;

Non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote.

Ricorda che, dopo la nevicata, è possibile la formazione di ghiaccio sia sulle strade che sui marciapiedi. Presta quindi attenzione al fondo stradale, guidando con particolare prudenza;

Se ti sposti a piedi scegli scarpe antiscivolo per evitare cadute e scivoloni e muoviti con cautela.