Dal 28 novembre stop a ‘Il Paradiso delle Signore’: ecco quando tornerà

ROMA – I mondiali in Qatar stoppano anche ‘Il Paradiso delle Signore’, in onda tutti i giorni su Rai1 alle ore 16. La celebre serie tv ambientata in un magazzino di Milano degli anni Sessanta non andrà in onda a partire da oggi, lunedì 28 novembre per due settimane. La normale programmazione riprenderà a partire da lunedì 12 dicembre quando si entrerà nella fase delle semifinali e finali del Mondiale, in onda su Rai1 alle ore 20 (martedì 13 e mercoledì 14) e alle 16:00 (sabato 17 e domenica 18). Per i fan della serie c’è però una buona notizia: ‘Il Paradiso delle Signore’ andrà in onda anche durante le feste natalizie. A ridosso di Natale e Capodanno non ci sarà infatti il consueto stop.

