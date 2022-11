Ischia, Salvini difende i sindaci da Pichetto Fratin. E Meloni con chi sta?

ROMA – La luna di miele tra Giorgia Meloni e i sindaci è durata solo quattro giorni. La premier aveva riscosso una standing ovation all’assemblea dell’Anci a Bergamo quando aveva promesso di voler cambiare la legge sull’abuso d’ufficio, ma dopo l’uscita del ministro Gilberto Pichetto Fratin su Ischia i rapporti tra i primi cittadini e il Governo sono tesissimi. Lo scontro è sull’abusivismo edilizio nell’isola e la mancanza di controlli efficaci. “In galera il sindaco e chi lascia costruire”, dice il titolare dell’Ambiente.

All’esponente di Forza Italia risponde Matteo Salvini: “Io i sindaci li vorrei proteggere e liberare dalla burocrazia”. È bufera dentro la maggioranza, ma la presidente del Consiglio per ora tace.

LEGGI ANCHE: Legambiente contro Conte: “Il suo fu un condono”. Pd: “Nel 2018 errore grave”

COSA AVEVA DETTO MELONI AI SINDACI

“Un amministratore oggi – aveva detto Meloni all’assemblea Anci – non sa se il suo comportamento domani verrà giudicato come criminoso. La statistica è drammatica: il 93% delle contestazioni di abuso d’ufficio si risolve con assoluzioni o archiviazioni. Non possiamo arrenderci perché la paura della firma inchioda una nazione che invece ha un bisogno disperato di correre e di liberare le sue energie”, aveva sottolineato la premier.

L’IRA DELL’ANCI: “PICHETTO INACCETTABILE”

Il commento di Pichetto Fratin non è andato giù all’Anci, tanto che il presidente Antonio Decaro attacca: “È di una volgarità inaccettabile e denota una grave ignoranza dell’argomento“. Mentre a Ischia ancora si cercano i dispersi e si contano le vittime, la polemica si accende sempre di più e Decaro continua: “Liquidare la questione scaricando tutta la responsabilità sui sindaci, addirittura auspicando che vengano messi in galera, è l’opposto di quello che un rappresentante delle istituzioni dovrebbe fare: ora dal ministro aspettiamo delle scuse verso i sindaci italiani“.

Il numero uno dell’Anci spiega che “da anni, in tutti gli incontri e in tutte le occasioni, sosteniamo con forza la necessità di varare un piano straordinario per la manutenzione del territorio, nell’interesse esclusivo e primario dei nostri concittadini”. Il ministro della Protezione civile e del mare Nello Musumeci prova a difendere Pichetto: “Può capitare a tutti di essere fraintesi”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it