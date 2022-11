Mafie, A Firenze accademia antimafia con Federica Angeli. Il progetto di Nardella

FIRENZE – Un’accademia antimafia a Firenze con Federica Angeli. A parlare di questa nuova proposta per l’educazione alla legalità, ventilata per la prima volta ieri proprio dalla giornalista alla kermesse Idea Pd, è il sindaco Dario Nardella durante un intervento a Refresh, la trasmissione di rassegna stampa di Toscana Tv. “Le mafie sono forti, non sono solo nel Sud ma anche nel Centro Nord- spiega il sindaco- per questo con Federica Angeli, con una giornalista che si è battuta sempre contro le mafie, abbiamo lanciato questo progetto, primo in Italia, di un’accademia antimafia, ovvero di una scuola rivolta prima di tutto agli studenti, ai giovani per creare una vera cultura della legalità“.

“FENOMENO MAFIOSO INQUINA ANCHE IN TOSCANA SOCIETÀ ED ECONOMIA”

Se da un lato, prosegue in questo senso Nardella, “le forze dell’ordine, la magistratura devono combattere il fenomeno mafioso, dall’altro noi che rappresentiamo le istituzioni dobbiamo creare i presupposti per prevenire questi fatti drammatici. La criminalità mafiosa agisce nei nostri territori attraverso forme di riciclaggio, l’inserimento nel business, nelle imprese, magari in modo non visibile, non cruento ma con altrettanta violenza inquinano la nostra società, la nostra economia”. Per questo, conclude, “le mafie vanno combattute a partire dalla formazione, dall’educazione e la promozione culturale“.

