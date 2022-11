Ripetizioni d’amore su YouTube, prof guadagna 360.000 euro e viene denunciato

GENOVA – Al mattino faceva il professore, al pomeriggio lo youtuber professionista dispensando consigli video sulle relazioni sentimentali e ricavando oltre 360.000 euro da questo secondo lavoro. Un docente di un istituto statale di Savona è stato denunciato alla Corte dei conti dalla Guardia di finanza per danno erariale. Del caso si è occupata in passato anche “Striscia la notizia”.

Il professore è risultato aver pubblicato su YouTube oltre 37.000 video, su cinque differenti canali con 400.000 iscritti. Il canale più seguito, in cui “insegnava” quella che lui stesso aveva ribattezzato “ingegneria dell’amore”, aveva accumulato oltre 168 milioni di visualizzazioni. Tra i video di maggior successo, vi erano quelli che specificavano i segnali da cogliere per capire se una persona era interessata a qualcuno, oppure se era imminente la fine di una relazione.

Per questa attività parallela alla sua professione di insegnante pubblico a tempo pieno, i finanzieri contestano al docente compensi indebiti per oltre 360.000 euro, percepiti attraverso una società creata ad hoc. Dalle indagini è merso che il professore non era stato autorizzato dal ministero dell’Istruzione né dalla scuola di appartenenza a svolgere questa seconda attività. I compensi ricevuti dallo youtuber sono stati segnalati alla procura della Corte dei conti della Liguria, mentre gli aspetti di natura fiscale per la tassazione dei proventi del secondo lavoro sottratti al Fisco saranno oggetto di ulteriori indagini.

