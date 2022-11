Samantha De Grenet parla del tumore: “Mi chiudevo in bagno a piangere”

ROMA – Una battaglia che affronta da anni e da cui non è ancora uscita vincitrice. Così Samantha De Grenet parla del tumore al seno che l’ha colpita. Ospite di ‘Verissimo’, la showgirl si è soffermata in particolare sui risvolti psicologici di chi riceve una diagnosi di cancro: “Io mi chiudevo in bagno a piangere, non è facile riconoscersi e accettarsi quando vedi il tuo corpo cambiare per la malattia. Ora ho imparato ad accettarlo, il mio corpo è diverso da com’era prima ma va bene: nascondo i difetti e vado avanti. Sono riuscita a fare pace con me stessa“.

Intervistata da Silvia Toffanin, De Grenet ha aggiunto: “So di essere fortunata ad avere accanto familiari e amici che mi amano e mi aiutano in questo percorso, ma a volte mi sono nascosta per non farli soffrire: dover dire ai propri genitori che si è malati non è la migliore delle cose, io ho provato a sminuire e dire che si trattava di una malattia non grave perché i genitori non devono mai sentirsi esclusi. Ma non è una passeggiata, ci sono tanti disagi e sbalzi d’umore e non è facile convivere con queste situazioni. Si parla spesso di ciò che accade fisicamente perché è visibile, ma la parte psicologica è difficile da spiegare“.

De Grenet è attesa da altri due anni di terapie e il suo pensiero va “alle tante donne costrette ad affrontare da sole la malattia perché vengono abbandonate da chi dovrebbe sostenerle in questo difficile percorso”.

