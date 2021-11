La giornalista Greta Beccaglia molestata in diretta tv

ROMA – Era in collegamento con lo studio di Toscana Tv dall’esterno dello stadio Castellani dopo la partita Empoli-Fiorentina quando è stata molestata dai tifosi: mani sul sedere e insulti sessisti. È quello che è successo alla giornalista Greta Beccaglia, in diretta. “Scusami, non puoi fare questo…”, ha detto al molestatore, mentre da studio le dicevano: “Non te la prendere”.

“È una cosa inaccettabile nel 2021, quando una ragazza come me si fa un mazzo così per diventare una giornalista. Bisogna denunciare, bisogna parlarne”, ha dichiarato poi Beccaglia.

LAURA BOLDRINI: “GRAVISSIMO, VA APERTA UN’INCHIESTA”

“Gravissimo quanto accaduto alla giornalista Greta Beccaglia, a cui va la mia vicinanza. Prima le molestie, poi l’umiliazione: “Non prendertela”. È lo specchio di una società in cui le donne sono costrette a subire e pure a tacere: questo non è normale. Si apra un’inchiesta”, ha scritto su Twitter l’ex presidente della Camera Laura Boldrini.

“Tutta la mia solidarietà a Greta Beccaglia. Non se ne può più, delle molestie e di chi minimizza. Questa roba oscena deve finire. E finirà solo se costruiremo una cultura diversa, in cui il rispetto sia il primo posto, in cui le donne siano al sicuro in tutti i contesti”, ha invece scritto la segretaria di Possibile Beatrice Brignone.