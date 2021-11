A Vda nuovi fondi per ragazzi con disabilità

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 28 nov. – Ulteriori risorse per il sostegno alla disabilità saranno messe a disposizione alla Valle d’Aosta, al Friuli Venezia Giulia e alle Province autonome di Bolzano e Trento. La Commissione Istruzione pubblica, Beni culturali, Ricerca scientifica, Spettacolo e Sport del Senato ha accolto le osservazioni formulate dal senatore dell’Union Valdôtaine, Albert Lanièce, vicepresidente del gruppo Per le Autonomie di Palazzo Madama. “Sono state accolte, e inserite nel parere per la legge di bilancio, le mie osservazioni che chiedono di comprendere anche la Valle d’Aosta e le altre Regioni a Statuto speciale negli ulteriori fondi a potenziamento del sostegno alla disabilità” ha scritto Lanièce in un tweet. Le Regioni a Statuto speciale saranno inserite tra i destinatari del Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della presidenza del Consiglio dei ministri.