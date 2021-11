Vda, ultimi giorni per incentivi a stabilizzazione lavoratori

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 28 nov. – Martedì 30 novembre scade il termine per la presentazione delle domande per la misura regionale per incentivare l’occupazione di qualità, stabilizzando lavoratori precari o assumendo nuovo personale a tempo indeterminato. Lo ha ricordato l’assessorato regionale allo Sviluppo economico della Valle d’Aosta. Il bando, avviato l’1 settembre scorso, ha visto la presentazione finora di 762 domande relative a 287 assunzioni a tempo indeterminato e 475 trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. Degli 8 milioni di euro stanziati, sono ancora disponibili 1.618.090 euro. Chi dovesse ancora completare l’iter per la presentazione della richiesta può accedere alla piattaforma telematica regionale raggiungibile all’indirizzo https://new.regione.vda.it il cui link è disponibile anche sul sito https://www.ohmyjob.it/ alla voce “Misure regionali”. Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio Imprese del dipartimento Politiche del lavoro e della formazione, telefonando ai numeri 0165/274703 o 516 o 718.