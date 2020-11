Covid, numeri in calo: 26.323 i nuovi contagi e 686 i decessi

ROMA – Sono 26.323 i nuovi contagi da coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore in Italia a fronte di 225.940 tamponi effettuati. I positivi calano dunque all’11,65% dopo alcuni giorni intorno al 12%. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute.

Sono 686 i decessi per coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore in Italia, un dato in netto calo rispetto a ieri quando erano stati 827.

Continuano a svuotarsi le terapie intensive per coronavirus in Italia, che calano di venti unità anche oggi dopo il -64 registrato ieri. In tutto oggi sono 3.762 le terapie intensive occupate da pazienti Covid.

Calo contemporaneo di terapie intensive (-20 rispetto al numero complessivo registrato ieri) e decessi da coronavirus (141 meno di ieri). E’ la prima volta che capita nella stessa giornata in questa seconda ondata, un bel segnale dopo settimane contraddistinte da incrementi negativi su tutte le voci.

Se il dato delle terapie intensive era positivo già da alcuni giorni (-64 ieri, -6 giovedì), a confortare oggi è anche il netto calo dei morti, passati in ventiquattro ore da 827 a 686.