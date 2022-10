Wifi, compost e scuola di restauro al cimitero: il Comune di Genova cambia il volto di Staglieno

GENOVA – Staglieno come luogo della memoria, ma anche fruibile e digitale. E’ l’obiettivo che si è dato il Comune di Genova per valorizzare il suo cimitero monumentale. Tra le idee dell’amministrazione ci sono la copertura con rete wifi, la digitalizzazione del cimitero, un info point sempre attivo, ma anche un progetto per il compostaggio dei fiori, un polo di restauro e una campagna nelle scuole per far conoscere questo patrimonio di cultura e memoria ai più giovani.

“Nessuno pensa di negare le criticità e i problemi del cimitero di Staglieno, ce li portiamo dietro da anni e vanno risolti- afferma l’assessore ai Servizi civici, Marta Brusoni- coinvolgeremo le scuole, per tramandare tradizioni e storia, renderemo il cimitero digitale e getteremo le basi del polo del restauro, per assicurarci la sopravvivenza delle opere. Che il cimitero di Staglieno stia a cuore a questa amministrazione, lo dimostrano i finanziamenti stanziati fino ad oggi e quelli previsti per il suo completo consolidamento strutturale e il suo risanamento conservativo. I frutti si vedranno col tempo, ma saranno duraturi”.

Tanti i problemi di Staglieno radicati ormai da decenni: la manutenzione del verde, le infiltrazioni nelle gallerie, le tombe private in decadenza su cui il Comune non può intervenire. “Ma stiamo cambiando rotta– sostiene Angelica Canevari del direttivo di GenovaFa, associazione di promozione sociale volta alla valorizzazione del territorio- stiamo cercando di porre rimedio ai danni del passato. Adesso c’è una progettazione: risaneremo le parti ammalorate del cimitero per poi permettere i restauri di statue e tombe. Negli anni si è agito sempre con interventi a spot, senza capire che, se restauro quattro statue distanti due chilometri tra di loro, nessuno se ne accorge”.

GLI ULTIMI INVESTIMENTI DEL COMUNE

A proposito di investimenti, le ultime risorse stanziate da Palazzo Tursi per Staglieno ammontano a 550.000 euro per la realizzazione del secondo e ultimo lotto del progetto dedicato alle gallerie “Frontale” e “Laterale”, operazione costata complessivamente poco meno di due milioni. Già in programma altri interventi di particolare importanza, come il rifacimento dell’impermeabilizzazione e dei prospetti della galleria Sant’Antonino e il risanamento conservativo del porticato inferiore di ponente, inseriti nel piano triennale dei lavori pubblici 2022-2024 con un investimento di 2,2 milioni. C’è, poi, il milione stanziato dal Comune per un piano di interventi urgenti in tutti i 35 cimiteri e gli interventi di Aster, la municipalizzata per i lavori pubblici, nell’ambito dei 200.000 euro del piano straordinario sulle aree di verde verticale più a rischio.

ORARI E APPUNTAMENTI PER LA NOVENA DEI MORTI

In occasione della novena dei defunti, fino al 2 novembre tutti i cimiteri cittadini resteranno aperti al pubblico dalle 7.30 alle 16.30, con chiusura alle 17. A Staglieno è stato anche attivato un minibus gratuito per le persone con difficoltà di deambulazione, che sostituisce il bus Amt a pagamento interno al cimitero. Mercoledì 2 novembre, inoltre, una cerimonia ufficiale e una funzione religiosa celebrata dall’arcivescovo Marco Tasca commemorerà i caduti di tutte le guerre.

