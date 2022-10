Energia, emendamento Pd chiede dimezzamento bollette per comuni geotermici

FIRENZE – I deputati del Partito democratico eletti in Toscana hanno depositato a Montecitorio un emendamento al decreto Aiuti Ter per chiedere di dimezzare le bollette per famiglie e imprese dei comuni geotermici. Lo riporta una nota della segreteria regionale dei dem. Analoga iniziativa verrà assunta dai senatori toscani del Pd, una volta che l’iter parlamentare porterà il decreto all’esame di palazzo Madama. “La geotermia è una fonte naturale pulita e rinnovabile. Le zone interessate sono spesso aree marginali ed interne già penalizzate dal punto di vista sociale, economico ed occupazionale, ma garantiscono energia a vasti bacini di utenza contigui- sostengono i deputati Marco Simiani e Simona Bonafè- è quindi giusto che i territori che ospitano tale risorsa possano usufruire, oltre alle attuali royalties previste dalla legge ed in questa fase di crisi energetica, di ulteriori ricadute tangibili“. I due parlamentari del Pd auspicano “che il governo e la maggioranza, anche in relazione alle promesse fatte sia in campagna elettorale sia in fase di insediamento del nuovo esecutivo, possano sostenere concretamente questa iniziativa”.

