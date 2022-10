Firenze, bestemmia sul nome del ministero del merito. Bufera su consigliere-prof

FIRENZE – Bufera sul capogruppo di Sinistra progetto comune al Quartiere quattro di Firenze, Filippo Zolesi, per un post sui social col quale chiosa con una bestemmia la scelta del governo Meloni di aggiungere al dicastero dell’Istruzione la dicitura ‘merito’. L’imprecazione è stata immediatamente stigmatizzata dal gruppo in Consiglio regionale di Fratelli d’Italia, che ha chiesto le sue dimissioni da consigliere. L’esternazione, ad ogni modo, rischia di essere foriera di conseguenze più importanti, e non solo politiche, dal momento che Zolesi è anche insegnante di matematica all’istituto Marco Polo.

“UFFICIO SCOLASTICO VERIFICHI SUA COMPATIBILITÀ CON INSEGNAMENTO”

Fdi ha così chiesto una presa di distanze ufficiale della scuola. Ma nelle ultime ore è arrivato qualcosa di più importante: una nota piccata del ministero dell’Istruzione e del merito: “In riferimento all’episodio di Firenze, all’offesa istituzionale e alla volgarità blasfema di cui si è reso protagonista un professore- si legge nel comunicato- a esclusiva tutela della intera comunità scolastica e in particolare del ruolo e della dignità degli insegnanti e dell’interesse degli studenti, il ministero ha chiesto al direttore generale dell’ufficio scolastico regionale per la Toscana di verificare la compatibilità dei fatti accaduti con i doveri e le responsabilità che l’ordinamento prevede per un docente“.

