Reggio Emilia, carrozzina donata in appena 24 ore a un disabile bisognoso

Reggio Emilia – La solidarietà a Reggio Emilia non conosce crisi. Un cittadino disabile con un arto amputato che non poteva permettersi di acquistare una carrozzina pieghevole, l’ha ricevuta in dono in appena un giorno. Le sue necessità erano state segnalate dall’associazione “Nuova Luce” con un appello sui social, che ha subito ricevuto risposta. Non solo: oltre alla carrozzina è stato offerto da una benefattrice anche un carrellino che è stato subito portato a un’altra signora anziana con difficoltà motorie.

L’associazione “Nuova Luce”: “Abbiamo sempre piu’ richieste, la povertà sta crescendo”

“Questa è una solidarietà che ci commuove sempre- spiega la presidente dell’associazione di volontariato Maria Diletto- perché nonostante il periodo generale rimane sempre attiva”. A breve, prosegue Diletto, “lanceremo una campagna crowdfunding e chiederemo l’aiuto di tutta la città perché la povertà sta crescendo nella nostra comunità e abbiamo bisogno di aiuto per far fronte a tutte le richieste che ci arrivano”.



Dai volontari aiuto anche ad anziani a casa e malati terminali

L’associazione “Nuova Luce” è nata a fine agosto del 2019 ed è il punto di convergenza di molti progetti, il primo dei quali è “il pane dei poveri”, per l’aiuto delle persone in difficoltà economica della città, avviato nel 2014. I volontari offrono inoltre supporto supporto ai malati terminali nell’Hospice provinciale e assistenza a domicilio agli anziani aiutandoli con la spesa, i pasti, l’assunzione dei farmaci, le piccole medicazioni e l’accompagnamento alle visite specialistiche.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it