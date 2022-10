In Lesotho giura il nuovo premier: è il miliardario e imprenditore africano dell’anno Sam Matekane

ROMA – L’uomo più ricco del Paese, l’imprenditore africano dell’anno nel 2021 secondo la rivista Forbes e il protagonista di un’inattesa scalata ai vertici della politica di questa monarchia parlamentare: è il nuovo primo ministro del Lesotho Sam Matekane, che giurerà oggi come capo del governo dopo la vittoria ottenuta alle elezioni generali che si sono svolte a inizio mese.

Il magnate, fondatore e proprietarIo della Matekane Group of Companies, investimenti in tanti settori diversi, dall’immobiliare al minerario, presterà oggi giuramento al Re Letsie III, alla guida del Regno dal 1996.

Matekane ha ottenuto il ruolo di premier alla guida del partito da lui fondato appena sei mesi prima del voto, Revolution for prosperity. Il movimento, definito su posizioni populiste dagli analisti internazionali e focalizzato sulla crescita economica e il contrasto alla corruzione, è riuscito a guadagnare 56 seggi sui 120 totali del Parlamento, mancando di solo cinque scranni la maggioranza assoluta, vera chimera della politica del Regno da molti anni.

UNA NUOVA FASE OLTRE IL BIPARTITISMO

Il partito, come osserva il portale di analisi internazionale The Conversation, ha rotto così l’egemonia politica dell‘All Basotho Convention (Abc) e del Democratic Congress (Dc), che governano il Paese in alternanza da dieci anni, ma dovrà comunque creare nuove alleanze per poter amministrare con efficacia. Matekane ha reso noto nei giorni scorsi che costruirà un’alleanza con l’Alliance of Democrats (Ad), di centro-sinistra, e il Movement for Economic Change (Mec), che pure annovera la lotta alla corruzione fra le sue istanze chiave.

Il giuramento del nuovo premier si è svolto nella capitale Maseru davanti a migliaia di spettatori. L’evento è stato trasmesso in diretta anche da emittenti del Sudafrica, il Paese che circonda per intero questo Stato, classificato come “a reddito medio-basso” dalla Banca Mondiale e abitato da 2,1 milioni di persone.

