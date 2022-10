Il ministro Sangiuliano a Napoli: “È una delle grandi capitali culturali del mondo”

NAPOLI – Il neo ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha scelto Napoli, la sua città, per la sua prima visita ufficiale fuori dalle mura della Capitale. “Napoli è impregnata di cultura, è una delle grandi capitali culturali del mondo”, ha spiegato il ministro durante una visita nella casa di Benedetto Croce e nella sede dell’Istituto italiano per gli Studi Storici.

IL RICORDO DI BENEDETTO CROCE A 100 ANNI DALLA MARCIA SU ROMA

L’ex direttore del Tg2, nel giorno in cui ricorrono i 100 anni dalla Marcia su Roma, ha scelto di ricordare la figura di Benedetto Croce, che, ha ricordato, “fu il promotore, l’organizzatore del manifesto degli intellettuali non fascisti. Però Croce fu anche un profondo anticomunista“. “Benedetto Croce – ha detto ancora il ministro – è stato il più grande filosofo italiano del Novecento, ma io oserei dire uno dei più grandi filosofi europei e mondiali perché Croce è tradotto in moltissime lingue e conosciuto in tutte le università del mondo”.

LA VISITA AL MANN “IL PIÙ GRANDE MUSEO ARCHEOLOGICO DEL MONDO”

Sangiuliano si è poi recato al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, accolto dal direttore Paolo Giulierini. “Io amo profondamente un luogo come questo, il più importante museo archeologico del mondo. Non esistono rivali. Questo è uno scrigno fondamentale per capire tutto”, ha spiegato il ministro, aggiungendo che “il valore della libertà, il valore dell’Occidente, lo si comprende molto bene in un luogo come questo, perché qui ci sono le radici della nostra storia”.

