Liliana Segre è cittadina onoraria di Ciampino

CIAMPINO – Una seduta attraversata da emozione quella del Consiglio comunale di Ciampino che questa mattina, nel giorno in cui ricorre la data della marcia su Roma, ha votato e approvato a maggioranza (17 favorevoli, 4 contrari di Fratelli d’Italia e Lega) la proposta di cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre.

“Auspicavo convergenza“, ha detto la sindaca Emanuela Colella che all’agenzia Dire, al termine del voto, ha ricordato il valore e il simbolo “di lotta a ogni pregiudizio e discriminazione” che la figura di Liliana Segre rappresenta a prescindere da ogni orientamento politico. Parole di gratitudine per gli studenti dell’Istituto comprensivo Leonardo da Vinci presenti, che hanno regalato emozioni per omaggiare una figura che simboleggia impegno “per la pace e l’amore”, ha rimarcato Colella.

“Chi non accetta questa proposta viene tacciato di razzismo e di tutto, e invece usare la tragedia della Shoah per difendere una posizione politica è strumentalizzare“, ha dichiarato la consigliera di opposizione di Fratelli d’Italia, Daniela Ballico, per spiegare il suo voto contrario ricordando come nessuno possa nutrire dubbi sulla figura della senatrice a vita. Alessandro Porchetta, anche lui all’opposizione per la lista Diritti in comune, nel plaudere a questa cittadinanza onoraria ha tenuto a ricordare l’olocausto dei migranti morti in mare.

Mauro Testa, di Insieme per Ciampino, ha esortato a ricordare che “è quando non c’è unanimità che ci sono le contrapposizioni”, ribadendo il valore unitivo che figure come la Segre dovrebbero avere per tutti.

Al termine della seduta gli studenti di terza media dell’Istituto comprensivo Leonardo da Vinci hanno preso la parola e letto dei contributi sul dramma della Shoah e la vita di Liliana Segre. “Sono loro che oggi hanno dato un messaggio a noi”, ha detto la sindaca.

