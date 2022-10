Dove trovare e fornire opinioni sui datori di lavoro

ROMA – Il mondo del lavoro ha subito negli anni molti cambiamenti e si sono affermate modalità nuove sia nella ricerca di un’occupazione che nella gestione di un’attività. In questo processo internet svolge un ruolo fondamentale ed è diventato il terreno di incontro, e a volte di scontro, tra lavoratori, aspiranti tali e datori di lavoro, con il moltiplicarsi, ad esempio, di pagine dedicate alle offerte di lavoro. Come orientarsi al meglio in questo complesso settore? Un buon punto di partenza è rappresentato da piattaforme digitali che si occupano di aziende e recensioni, interessante strumento di informazione e confronto.

PERCHÉ LEGGERE RECENSIONI SU AZIENDE

Quando si cerca lavoro non è sempre facile capire come sia veramente gestita un’azienda, a livello di remunerazione, di possibilità di carriera e non solo. Tutto quello che riguarda la gestione del personale andrebbe preso in considerazione, in modo da trovare un ambiente di lavoro gradevole dove vengono rispettati i diritti e le esigenze dei dipendenti. Questi aspetti difficilmente possono emergere da uno stringato annuncio o dal portale ufficiale dell’azienda; per questo motivo si rivela utile consultare il sito di Gowork, società di reclutamento e formazione internazionale che ha anche assunto il ruolo di canale di scambio di recensioni sui datori di lavoro.

Le diverse opinioni possono essere pubblicate in forma strettamente anonima, senza effettuare la registrazione, e questo elemento rende il recensore libero di esprimersi senza censure e senza il timore di subire ritorsioni. Diventa così più semplice farsi un quadro completo dell’eventuale nuova azienda in cui lavorare e prendere le distanze in caso appaia chiaro che gli stipendi non sono pagati regolarmente, che non ci si attiene alle norme di sicurezza o che i superiori non riconoscono i meriti del personale. Le recensioni sono suddivise per settore e permettono anche di stilare una classifica di apprezzamento delle aziende.

PERCHÉ SCRIVERE RECENSIONI SU AZIENDE

Se risulta di pubblica utilità ottenere dettagli sui datori di lavori, è dall’altro lato indispensabile che in molti scrivano in prima persona le recensioni. Esprimere chiaramente critiche ad alcuni specifici aspetti della gestione aziendale rappresenta un servizio prezioso perché consente sia di aiutare le altre persona in cerca, sia di provare a innescare un percorso di cambiamento all’interno della stessa azienda. Se il dissenso si espande, infatti, al datore di lavoro tocca prendere provvedimenti, in modo da evitare ritorni negativi di immagine.

IL PUNTO DI VISTA AZIENDALE

All’interno di questo processo di valutazione non può mancare l’espressione del punto di vista dell’azienda, che può rispondere alle recensioni ed entrare nel merito di eventuali critiche. Si tratta di un aspetto molto importante, promosso da Gowork anche attraverso alcuni consigli pratici su come gestire questo tipo di comunicazione. Mantenendo sempre un tono appropriato, è sempre importante monitorare i riscontri e intervenire direttamente, assumendosi la responsabilità di eventuali errori e impegnandosi a migliorare. In questo modo si può instaurare uno scambio veramente proficuo, che diventa anche un mezzo per le aziende per rendersi conto del proprio livello di credibilità e di quali cambiamenti è necessario siano messi in atto per accaparrarsi le risorse migliori.

