Pablo Marì operato per la coltellata, recupererà in due mesi

ROMA – Pablo Marì, il giocatore del Monza accoltellato ieri nel supermercato di Assago, alla periferia di Milano, è stato operato questa mattina per suturare i muscoli danneggiati dall’aggressione. In ospedale, al suo fianco, Adriano Galliani, il dirigente del Monza che ieri ha aggiornato tutti sulle condizioni del difensore. Marì dovrebbe tornare in campo tra un paio di mesi.

LA NOTA DELL’OSPEDALE

Secondo quanto riportato nella nota dell’Ospedale Niguarda di Milano:”Gli specialisti della Chirurgia Generale- Trauma Team dell’Ospedale Niguarda di Milano hanno effettuato stamattina l’intervento di ricostruzione dei due muscoli lesionati sulla schiena di Pablo Marì. L’intervento è andato bene e si prevede un ricovero ospedaliero di due o tre giorni. Dopo le dimissioni, il calciatore potrà iniziare un percorso di riabilitazione. Questo tipo di lesioni muscolari richiede di norma due mesi di riposo prima di poter riprendere le attività fisiche“. Lo comunica in una nota l’Ospedale Niguarda di Milano.

CALCIO. AGGRESSIONE A MARÌ, L’ARSENAL: IL NOSTRO PENSIERO VA A LUI

“E ALLE VITTIME DELL’AGGRESSIONE”

“Il nostro pensiero va a Pablo Marì e alle altre vittime della terribile aggressione di oggi in Italia”.

Così su Twitter l’Arsenal, proprietario del cartellino del difensore, in prestito al Monza, vittima dell’aggressione.



