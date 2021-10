Scuola, prorogata al 7 novembre la Call for Paper Fablearn Italy 2021

ROMA – È stata prorogata al 7 novembre la possibilità di inviare il proprio contributo per partecipare al convegno internazionale Fablearn Italy che si terrà online dal 13 al 17 dicembre. Durante i cinque giorni della manifestazione, ricercatori, insegnanti, educatori e professionisti affronteranno tematiche su innovazione, robotica educativa, coding, makerspace e fablab scolastici, nuovi modelli educativi, blockchain e intelligenza artificiale.

Per partecipare alla call for paper gli interessati potranno inviare due tipi di contributi, il primo, Academic Research Papers, suprogetti di ricerca in corso o di futura attuazione inerenti i temi dell’evento; il secondo è incentrato su Educator Submissions, ovvero documentazione di esperienze didattiche o “best practice” realizzate da docenti, educatori o dirigenti scolastici nel settore della robotica educativa, del coding e del making. Ciascun contributo – redatto in lingua inglese – dovrà essere correlato ad uno dei 4 macrotemi attorno ai quali si svolgerà la conferenza: la pedagogia del Making, la programmazione (Coding), la robotica educativa e le tecnologie emergenti.

Il Fablearn Italy, di cui INDIRE è organizzatore dal 2018, fa parte del circuito internazionale delle Fablearn Conferences, il cui capofila è Paulo Blikstein, professore associato della Columbia University e direttore del Transformative Learning Technologies Lab (TLTL).

Maggiori info: https://italy2021.fablearn.global/submissions/