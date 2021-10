Incidenti sul lavoro, a Torre Annunziata muore un ragazzo di 23 anni

NAPOLI – È deceduto nella serata di ieri Mario Papa, un operaio di 23 anni rimasto vittima di un incidente sul lavoro. Era ricoverato all’ospedale del Mare di Napoli. Prestava servizio in un’azienda di Torre Annunziata (Napoli) che produce materiale sportivo. Ha riportato gravi ferite dopo essere caduto da un muletto. Il giorno dei funerali verrà proclamato il lutto cittadino, come annunciato dal Comune di Torre Annunziata. “È una tragedia immane – commenta il sindaco Vincenzo Ascione -. La notizia della sua morte ci ha sconvolti e lasciati sgomenti. Il primo pensiero è rivolto ai familiari, ai quali esprimiamo il nostro cordoglio abbracciandoli idealmente in questi momenti tanto drammatici quanto dolorosi, consapevoli del fatto che nessun gesto o parola potrà in alcun modo lenire la loro sofferenza”. La società calcistica Savoia di Torre Annunziata presenterà richiesta alla Lega per giocare la prossima partita con il lutto al braccio.