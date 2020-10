A Genova arrivano gli ultrà: sale la tensione della protesta

GENOVA – La manifestazione inizialmente pacifica in piazza De Ferrari a Genova alza i toni e si trasforma in corteo verso piazza Corvetto quando gli ultrà arrivano a rimpolpare i ranghi della protesta. Attimi di tensione quando compaiano fumogeni e petardi, uno dei quali indirizzato verso un blindato della Polizia. Nel mirino dei contestatori anche un’auto della polizia locale. Poi il gruppo, che ha perso la frangia più pacifica di commercianti e liberi cittadini, torna verso piazza De Ferrari e le vie del centro. Cassonetti rovesciati, bottiglie di vetro contro la polizia in assetto anti-sommossa. La protesta si è sposata nei vicoli, quando ormai sono rimasti solo pochi facinorosi, controllati a distanza dalla polizia.